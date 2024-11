Anzeige: Sanierung der Buttenbergschule Inzlingen

Vor allem im Erdgeschoss hat sich viel getan. Aus dem früheren Gymnastikraum wurde eine kleine Schulaula. Direkt daneben befindet sich die Schulküche, deren moderne Einrichtung durch den Förderverein der Buttenbergschule bezuschusst wurde. Wie Schulleiterin Ina Trenkwalder-Lipps ausführte, sei die Vorfreude bei den Schülern bereits groß, nun in der Vorweihnachtszeit dort tätig zu werden. Sowohl die Koch-AG als auch die Ganztagsbetreuung werden hier regelmäßig zu Werke gehen.

Seit über zehn Jahren gibt es bereits die Betreuungsmöglichkeit von 7.30 bis 17 Uhr. Seit 1991 ist die Buttenbergschule, die einst auch einen Hauptschulzweig hatte, eine reine Grundschule.

Im Jahr 2022 hatten die Vorbereitungen für die Sanierung mit unzähligen Gesprächen begonnen, wie man die Architektur bestmöglich an die pädagogischen Konzepte anpassen könne. In zwei Containern auf dem Schulhof wurde zeitweise Unterricht abgehalten. „Was macht man nicht alles für eine schönere Schule“, sagen die Schüler im Chor, die davor und im Anschluss mitgeholfen hatten, Materialien zuerst aus und dann in die Schule zu verräumen. „Wichtig ist, dass die Kinder in einer Umgebung lernen, die sie motiviert und unterstützt“, betonte Trenkwalder-Lipps. „Hier entstehen Freundschaften. Respekt und Toleranz werden vermittelt“.