Anzeige: Sanierung der Fridolinschule in Lörrach-Stetten

In weiteren Räumen wurden neue Fliesen- und Linoleumböden verlegt. Auch in Sachen Digitalisierung ist die Schule jetzt „up to date“: Eine umfassende Lan- und W-Lan-Infrastruktur, hinter der viele Hundert Meter installierte Datenkabel stecken, bringt das Netz in alle Räume.

Die neue Sporthalle

Zwei Jahre nach dem Abbruch der alten Sporthalle im Februar 2021 starteten die Bauarbeiten für ihre Nachfolgerin. Die Außenwände und Stützen des neuen eingeschossigen Gebäudes bestehen aus Stahlbeton und sind mit einer Wärmedämmung und einer Klinkerriemchenfassade versehen. Das Dachtragwerk besteht aus Holz, das Flachdach ist begrünt und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Mit Blick auf die weiteren sportlichen Betätigungsmöglichkeiten auf dem neu gestalteten Schulhof – wie Basketball, Fußball oder Klettern – bietet sich den Kindern viel Raum, um sich auszutoben.

Im Untergeschoss der Sporthalle wurde die Quartiersheizzentrale für ein lokales Wärmenetz in Stetten installiert – die drei hochaufragenden Abluftrohre sind ihr markantes Zeichen. Die Schule mit Sporthalle sowie das lokale Umfeld profitieren damit von einer CO2--armen Wärmeversorgung.