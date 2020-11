Anzeige Sanierung der Gemeinschaftsschule Weil am Rhein

Ursprünglich war die energetische Sanierung Anlass für die Baumaßnahme. Ökologisch-energieeffiziente Aspekte realisierte man etwa mit der nun metallverkleideten Fassade des Gebäudes mit einer mineralischen Dämmschicht. Dies ermöglicht eine sehr sparsame Beheizung und macht die Gemeinschaftsschule zu einem Gebäude mit „KfW-70“-Standard. Dazu trägt auch bei, dass Fensterelemente dreifach verglast sind sowie ein Blockheizkraftwerk vorhanden ist, das aus dem Keller des Gebäudes für Wärme und Strom sorgt.

Die Belüftung der Klassenzimmer mit Wärmerückgewinnung erfolgt automatisch. In jedem Klassenraum sind dezentrale Lüftungselemente eingebaut. Sie wurden im Vergleich zu einer zentralen Lüftungsversorgung als kostengünstigere Variante beurteilt, baulich leicht umsetzbar, günstig im Betrieb und einfach zu bedienen. Die Elemente sind an die vorhandene Gebäudeleittechnik angeschlossen und garantieren – mit eingebauten CO2-Sensoren sowie Fensterkontakten – eine hohe Energieeffizienz und eine gleichbleibend hohe Raumluftqualität. Bei geöffneten Fenstern schaltet sich die Einheit automatisch ab, und ab einem hohen CO2-Gehalt ein. Nicht nur ein energetischer Vorteil, sondern auch einer, der sich in Pandemie-Zeiten wie den aktuellen bewährt.

Die Heizung und die Lüftungsgeräte werden über moderne Gebäudeleittechnik überwacht und vom Hausmeister gesteuert. Die auf LED umgestellte Beleuchtung verfügt über eine automatische Abschaltung. Im Sommer sorgt ein System dafür, dass ein nicht benutzter Raum vor Überhitzung geschützt wird, indem die Jalousie automatisch herunter fährt.

Optisch aufgewertet sind die neugestalteten Räume durch Holzlaibungen in warmen Farbtönen. Die neuen Akustikdecken bieten ein hohes Maß an Schallschutz. Auch auf den Erhalt des Grüns auf dem Außengelände, zu dem unter anderem Buchen zählen, wurde Wert gelegt: Bis auf drei Bäume konnte trotz der umfangreichen Umbaumaßnahmen und Einsatz von schwerem Gerät alles erhalten bleiben.

Insgesamtvier Jahre

Zur Historie: 2016 wurde eine Machbarkeitsstudie für eine energetische Sanierung in Auftrag gegeben. Nach dem Start der Umbaumaßnahme zeigten sich bald weitere Sanierungsnotwendigkeiten. So war die Elektroversorgung marode und im Bereich der Fassadensanierung ergab sich erheblicher Mehraufwand, so auch dass die Waschbetonplatten nur einzeln zertrümmerbar waren, was sehr arbeitsintensiv und mit viel Lärm verbunden war. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten zeigte sich außerdem, dass die Baupläne aus den Jahren 1967 und 1968 nicht der tatsächlichen Bauausführung entsprachen, was die Arbeiten weiter verkomplizierte.