Anzeige Schliengen im Portrait

1000 Arbeitsplätze

Insgesamt hat Schliengen knapp 1000 Arbeitsplätze. Hoch ist aber auch die Quote der Auspendler. Schliengen liegt an der Rheintalbahn und ist damit ideal für viele, die in Freiburg oder in der Schweiz arbeiten.

Bürgermeister von Schliengen ist seit 2020 Christian Renkert. Partnergemeinde ist Nidau am Bieler See in der Schweiz.

Heiraten auf dem Hausberg

Vier Ortsteile gehören neben dem Kernort zur Gemeinde, im Eggenertal sind dies Obereggenen und Niedereggenen, dazu kommen Liel und Mauchen. Der Hausberg der Gemeinde ist der 1165 Meter hohe Blauen, darauf findet sich das Blauenhaus, in dem seit diesem Monat standesamtlich geheiratet werden kann. Übrigens ebenso wie im barocken Kleinod Schloss Bür­geln, das auch Konzertveranstaltungsort ist und dessen Räume man für Feiern mieten kann, oder im historischen Schloss Entenstein im Kernort, dem Rathaus.

Kinder im Fokus

Das Angebot für Kinder und die Kinderbetreuung werden in der Gemeinde groß geschrieben: Jeder Teilort verfügt über einen Kindergarten, außerdem gibt es schöne Spielplätze.

Grundschulen gibt es in Niedereggenen – diese wurde jüngst erweitert –, in Liel und in Mauchen. Kräftig investiert hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren in die Hebelschule, eine der ersten und besten Gemeinschaftsschulen im Land – unter anderem in den Bau einer modernen Mensa.

Die Gemeinde engagiert sich zudem in der Schüler-Randzeit- und Nachmittagsbetreuung und für die Schulsozialarbeit.

In der Hebelschule ist auch die Musikschule Markgräflerland untergebracht.