Anzeige Schliengen im Portrait

In den zurückliegenden 20 Jahren wurden fast 33 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert: Der Hochwasserschutz ist auf dem modernsten Stand, die Hebelschule als Gemeinschaftsschule mit Grundschul-Dependancen in drei von vier Ortsteilen bestens aufgestellt. Alle Ortsteile verfügen über einen eigenen Kindergarten. Mit der Eröffnung des Naturkindergartens „Trollestübchen“ im vergangenen Jahr wurde hier das Betreuungsangebot um eine wichtige Facette erweitert. Ebenso durch die neue Mensa für die Hebelschule.

Einen Schub bei der Einwohnerzahl wird es geben, wenn das neue Baugebiet „Wasengärtle“ am Südwestrand des Kernorts bezogen ist, bei dem derzeit die Bauarbeiten in vollem Gang sind. 400 Menschen sollen hier einmal wohnen, wobei der Fokus auch auf Geschosswohnungsbau mit einem preisgünstigen Mietangebot liegt. In den Ortsteilen Liel, Obereggenen und Mauchen wurden Baugebiete ausgewiesen, die vor allem jungen Familien eine gute Perspektive bieten sollen, am Ort zu bleiben.