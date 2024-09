Anzeige: Schlossgrabenfest in Brombach

Los geht’s am Samstag um 15 Uhr mit dem Fassanstich im Schlosspark. Anschließend startet der Festbetrieb in den Zelten und Buden. Das Publikum kann übers Festgelände schlendern und die Angebote und Auslagen inspizieren. Der Speise- und Getränkefahrplan ist breit gefächert.

Ab 18 Uhr sorgt die Strandbar der Kaltenbachstiftung mit alkoholfreien Cocktails für geschmackvolles Verweilen. Auch bei den Pfadfindern Brombach sollte sich eine Stippvisite lohnen. Zu verputzen seien Nachos, Vegi und Hotdogs. Abends wird hier ein DJ klangvoll an den Plattentellern drehen. Ab 20 Uhr wird die „Mistral-Band Brombach“ am Domizil der Feuerwehr aufspielen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst beim Schützenverein. Im Anschluss übernehmen „Tina und Jo“ das Programm am Feuerwehrdomizil.