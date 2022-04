Anzeige Schöner wohnen und einrichten

Praktisch sind Glaselemente auch als langlebige und einfach zu reinigende Wandoberflächen für vielfältige Zwecke, vom Arbeitsbereich in der Küche bis zum Badezimmer. Dort verbinden Ganzglasduschen barrierefreien Komfort mit einem hohen Maß an Hygiene, zudem sind sie besonders einfach zu pflegen. Weitere Anregungen und Gestaltungsbeispiele finden sich zum Beispiel unter www.glass-at-home.de sowie bei Fachbetrieben vor Ort. Eine funktionale und gleichzeitig optisch ansprechende Lösung sind Glasschiebetüren als Abtrennung für Wandschränke. Zudem lässt sich der Werkstoff individuell veredeln. Lackiertes Glas schafft farbige Highlights, ob vorproduziert in verschiedenen Standardfarbtönen oder im persönlichen Wunschton gefertigt. Zu weiteren Möglichkeiten der individuellen Glasveredelung zählen Sandstrahlungen, Dekore, aufgedruckte Ornamente oder auch Fotomotive.

Alles auf einer Etage

Bungalows bieten viel Wohnkomfort und Flexibilität

(djd). Kein lästiges Treppensteigen mehr, stattdessen jederzeit kurze Wege. Ob vom Wohnbereich ins Schlafzimmer oder von der Küche ins Homeoffice. Bungalows stehen seit langem für eine besonders bequeme und gleichzeitig individuelle Art des Wohnens. Heutzutage erlebt das entspannte Wohnkonzept auf lediglich einer Etage einen neuerlichen Boom - und das über alle Generationen hinweg. Viele Bauherren der Generation 50 plus, die einen Neubau bereits als Altersruhesitz planen, entscheiden sich bewusst für das barrierearme Konzept. Aber auch Familien mit Kindern schätzen das komfortable Wohnen im Bungalow ganz ohne Stufen.

Raus aus der Stadt, hinein ins Grüne: Dass sich aktuell Menschen verstärkt aus der Stadt an die Peripherie oder aufs Land orientieren, macht Bungalows als Alternative zur Stadtwohnung noch attraktiver. Mit dem Garten direkt vor der Terrasse, direkten Zugängen aus jedem Raum, dazu vielleicht noch einem eigenen Pool und viel frischer Luft verspricht diese Bauform jede Menge Behaglichkeit. Von den praktischen Vorteilen des ebenerdigen Wohnens ohne Barrieren profitiert man ohnehin in jeder Lebenssituation und in jedem Alter. Dem Wunsch nach dem individuellen, hochwertigen Eigenheim tragen Fertighausanbieter wie Dan-Wood House mit einem stetig wachsenden Angebot an Bungalowprojekten Rechnung. Bei insgesamt 24 Varianten dürfte jeder den persönlichen Favoriten finden. Mit Wohnflächen von 86 Quadratmetern für Singles oder Paare bis zu 192 Quadratmetern für die ganze Familie lassen sich unterschiedlichste Wünsche erfüllen. Bungalows zeichnen sich durch Individualität in vielen Belangen aus: von der Grundfläche über die Zahl der Räume und deren Zuschnitt bis hin zur Dachform. Neben dem modernen Flachdach sind auch Sattel-, Walm- oder Pultdächer beliebt. Damit der Traum vom Eigenheim möglichst einfach und unbeschwert zur Realität wird, sind zudem einzugsfertige Angebote bis hin zu Konzepten für die stilvolle Innenraumgestaltung verfügbar. Unter www.danwood.de gibt es ausführliche Informationen sowie eine Kontaktmöglichkeit. Immer inklusive ist im Bungalow der Reiz des offenen Wohnens mit viel Komfort und Tageslicht, das die Bewohner dank der Barrierefreiheit bis ins hohe Alter genießen können.

Das Grau macht den Unterschied

Kombinationstalent Grau steht jeder Küche gut

(epr) Trendig, modern oder zeitlos schön? Dunkel oder hell? Wer sich für ein Küchendesign in Grau entscheidet, hat die Wahl. Anthrazit, Schiefergrau und Betonoptiken, das sind die schicken neuen Grautöne für die Küche, die sie zu einem echten Allrounder machen: Grau ist ein wahres Kombinationstalent und harmoniert mit allen anderen Farben und Materialien. So macht die Nuance den Unterschied zwischen einem dezent-modernen oder trendig-kräftigen Ambiente. In den Ausstellungen der KüchenTreff-Händler kann man sich selbst von den neuesten Küchentrends überzeugen. Die Experten haben den Finger stets am Puls der Zeit und helfen, den individuellen Küchentraum wahr werden zu lassen. Mehr unter www.kuechentreff.de.