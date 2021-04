Anzeige Schöner wohnen und einrichten

Ruhe bedeutet mehr Wohlbefinden

Wer kann sich im Homeoffice schon konzentrieren, wenn nebenan die Kinder toben? Wenn man Alltagsgeräusche gelegentlich aussperren will, bieten sich etwa Türen mit einem erhöhten Schallschutz an - als Innentür ebenso wie als Wohnungseingangstür, die Geräusche aus dem Treppenhaus deutlich reduzieren. „Spezielle Schallschutztüren werden in die vier Klassen SK1 bis SK4 eingestuft, wobei SK4 die höchste Schallschutzwirkung bedeutet. Die Türen sollten passend zu den jeweiligen Gegebenheiten ausgewählt werden, damit sie für mehr Ruhe und somit Wohlbefinden sorgen“, erläutert Anja Nitsche vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. Sie empfiehlt dazu, stets eine Beratung im örtlichen Holzfachhandel zu nutzen. Dasselbe gilt für Innentüren mit erhöhtem Einbruchschutz, beispielsweise um den Übergang zu benachbarten Büro- oder Arbeitsräumen abzusichern. Eine Wärmeschutztür wiederum kann sicherstellen, den Vorratsraum kühl zu halten, damit hier die Lebensmittel hygienisch gelagert werden können - ohne im Rest der Wohnung auf behagliche Temperaturen verzichten zu müssen. Mehr Informationen zur Vielfalt an Funktionstüren für Wohnräume gibt es unter www.holzvomfach.de, hier lassen sich zudem örtliche Holzfachhändler finden.



Optik und Funktion in Einklang

Innentüren sollen natürlich nicht nur funktionell, sondern auch optisch gefallen. „Holz liegt dabei mit seiner natürlichen Optik besonders im Trend. Mit Lichtausschnitten und Drückergarnituren oder speziellen Oberflächengestaltungen lässt sich das Design der Türen passend auf den persönlichen Stil abstimmen“, berichtet Anja Nitsche weiter. Das Naturmaterial ist besonders robust und langlebig, außerdem lässt es sich später bei Bedarf auch abschleifen und neu lackieren.

Energieeffizientes Wohnen

Eine Fußbodenheizung mit keramischen Fliesen ist Teil des Systems

(epr) Mit dem Gesetz zur „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ sowie dem CO2-Preisaufschlag für fossile Brennstoffe sind die Weichen für den Umstieg auf erneuerbare Energien gestellt. Weniger Energieverbrauch und ein reduzierter CO2-Ausstoß sollen so gesetzlich gefördert werden. Dies führt zu einer „Revolution im Heizungskeller“, wo 26 Prozent des nationalen Energieverbrauchs und etwa ein Drittel der Kohlenstoffdioxid-Emissionen durch das private Wohnen verursacht werden. Zukünftig sollen Wärmepumpen und grüner Strom im Neubau sowie bei der Sanierung für effizientes und umweltschonendes Heizen und Warmwasser sorgen. Dies funktioniert idealerweise in Kombination von Wärmepumpen mit effizienten Fußboden- und Wandheizungen. Die „grün erzeugte Wärme“ unter der Oberfläche der Flächenheizung muss jedoch durch den Bodenbelag in die Wohnung gelangen, um eine angenehme Raumtemperatur zu erzeugen. Den physikalisch geringsten Wärmedurchlasswiderstand und die höchste Wärmespeicherfähigkeit aller Bodenbeläge hat Keramik. Sie besitzt darüber hinaus die Fähigkeit, Wärme mehrheitlich als angenehme Strahlungswärme abzugeben. Wärmepumpe, grüner Strom, Flächenheizung und keramische Fliesen – dies ist die Wirkungskette, die Energiesparen, Umweltschutz und angenehme Raumwärme ermöglicht. Flächenheizungen können dabei sowohl mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden. Zusammen mit keramischen Fliesen bieten sie den gleichen positiven Effekt. So ergänzen sich Hightech und Altbewährtes. Das Gute hat eben immer eine Zukunft. Mehr unter www.energie-sparen-mit-keramik.de und www.homeplaza.de.