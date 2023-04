Anzeige Schöner wohnen und einrichten

Raumübergreifend planen: Für viele ist das Einrichten des Zuhauses erst dann gelungen, wenn alles harmonisch aufeinander abgestimmt ist. In Zeiten des offenen Wohnens sollen Möbel und Oberflächen aus einem Guss sein. Neben Wohnzimmer und Küche, die miteinander verschmelzen, gilt dies oft auch für die Gestaltung von Badezimmer, Garderobe und weiteren Räumen. Da ist es praktisch, dass sich die Möbelhersteller auf diesen Trend eingestellt haben.

Durchgehende Designlinie im ganzen Haus

Immer mehr Küchenmöbelproduzenten haben mittlerweile stilvolle Lösungen für alle Räumlichkeiten im Portfolio. Das bietet viele Vorteile. „Beim Gang ins Küchenstudio können Kunden und Kundinnen nicht nur ihre Traumküche planen, sondern auch direkt weitere Wohnbereiche. Sie benötigen also nur eine Anlaufstelle, was viel Zeit spart und die Planung angenehmer macht“, erklärt beispielsweise Marko Steinmeier von KüchenTreff, einer Einkaufsgemeinschaft von mehr als 500 Küchenstudios und Fachmärkten in Europa. Unter www.kuechentreff.de/home-by-kuechentreff finden Interessierte Inspirationen für ganzheitliche Wohnkonzepte und können nach einem Küchenstudio in Wohnortnähe suchen. Vor allem aber schmeichelt eine sorgfältig aufeinander abgestimmte Einrichtung dem Auge und sorgt für Wohlfühlflair. Durch wiederkehrende Materialien, Formen und Farben ergibt sich ein schlüssiger Gesamteindruck.