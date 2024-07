Anzeige: Schopfheimer Sommersound

„Business as usual“ – allerdings mit einem großen Wermutstropfen, wie Römmler denn doch einräumt: Alvaro Soler – eigentlich Garant für beste Stimmung und vollen Marktplatz – hat sein Konzert (beziehungsweise seine komplette Sommertour) aus privaten Gründen abgesagt. Soler war vor zwei Jahren bereits in Schopfheim, sein Konzert war damals Monate vorher ausverkauft – und auch in diesem Jahr lief alles bestens: Über 2000 Karten waren bereits verkauft, als die Absage kam – „wir wären sicher auch dieses mal an „ausverkauft“ rangekommen.“ Immerhin: Die Rückabwicklung der Ticketkäufe sei reibungslos verlaufen. „Aber klar: Die kurzfristige Absage ist ärgerlich, die Lücke bleibt.“