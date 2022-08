Anzeige Schulanfang

lps/LK. Die vielen Süßigkeiten und Leckereien, die der Zuckertüte ihren Namen gegeben haben, sind heute nicht mehr die einzige Gabe zum Schulanfang. Viel mehr liegt der Fokus auf nützlichen Utensilien, die die Kinder für den neuen Lebensabschnitt gebrauchen können. Praktische Geschenkideen sind demnach alles, was ins Federmäppchen gehört wie zum Beispiel Stifte, Schreibgeräte, Schere, Leim und Lineal. Solche sind klein und handlich und passen super in die Schultüte. Auch Malutensilien für den Kunstunterricht, Stundenpläne, Bastelschürzen, Brustbeutel oder Reflektoren können die Tüte gut füllen. Größere Geschenke, die nicht unbedingt in die Zuckertüte passen, aber dennoch sehr nützlich sind, wären Sportbeutel, Turnschuhe, Federtaschen und Erstlesebücher. Auch Trinkflaschen und Brotdosen zählen dazu. Wichtig sind bruchsichere Materialien. Flaschen aus Glas sollten zum Beispiel immer mit einer Sturzhülle versehen sein. Unzählige Anbieter und Motive lassen einen die richtige Auswahl für die Schulanfänger treffen. Sportliche Ideen für das frischgebackene Schulkind sind Spiele für draußen wie Gummitwist oder ein Springseil. Doch natürlich können neben all den nützlichen Artikeln auch ein paar Kinderwünsche erfüllt werden. Ein schönes Malbuch, ein neues Spiel und auch ein paar Süßigkeiten dürfen ihren Platz haben. Für den Abschluss der Zuckertüte ist ein Plüschtier eine tolle Idee. Dieses kann zum Begleiter auf dem neuen Lebensabschnitt werden und den Übergang vom Kindergarten in den Schulalltag erleichtern. In jedem Fall sollten sich Freunde und Verwandte, die etwas schenken möchten, mit den Eltern darüber absprechen, was benötigt wird und worauf bei bestimmten Produkten eventuell Wert gelegt werden sollte.