Anzeige Schwörstadt im Ortsporträt

Die Gemeinde Schwörstadt liegt am südöstlichsten Rand des Landkreises Lörrach und beeindruckt durch eine entlang des Rheins lang gezogene Besiedlung, die im Osten an den Landkreis Waldshut grenzt. Im Norden schließt sich der Höhenzug des Dinkelbergs an. Dort befindet sich der Ortsteil Dossenbach.