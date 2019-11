Anzeige Seit 22 Jahren erfolgreich

„Elektro Wagner“ gilt im gesamten Landkreis Lörrach als eine sehr gute Adresse. Sowohl Privatkunden als auch Städte und Gemeinden schätzen die Arbeit. Denn keine Frage: Kompetenz und Zuverlässigkeit, das stand von Anfang an ganz oben in der Firmenphilosophie. Die große Liste an Referenzen spricht da eine deutlich Sprache. Aktuell ist das Unternehmen an der Sanierung der August Mack-Schule Kandern, beim Campus in Schopfheim oder auch an den Kaufmännischen Schulen des Landkreises beteiligt. Seit mittlerweile 22 Jahren ist die Firma, die aktuell über 14 Mitarbeiter verfügt, darunter vier Auszubildende, erfolgreich am Markt tätig.

„Wir sind ein junges, hoch motiviertes und leistungsfähiges Team“, betont der Firmenchef. Er ist zu Recht stolz auf die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens. Dazu tragen auch die Mitarbeiter bei, die dem Unternehmen seit vielen Jahren die Treue halten und für Kontinuität und Verlässlichkeit stehen.