Anzeige Senioren heute

lps/MP. Die Natur ist sehr interaktiv, gleicht das Bedürfnis, einen Ruhepol zu finden, aus und ist als kreativer Ideenfinder wie ein Fels gegenüber dem Alltag. Schützend, bereichernd und erfrischend, dies ist die ökologische Vielfalt in all ihrer Reichweite zum menschlichen Wohlbefinden. Gesundheitsmanagement und die Erholungsforschung gehen Hand in Hand, dass Stressabbau, Entspannung des Nervensystems sowie gesundheitsfördernde Faktoren unmittelbar mit Naturkontakten einhergehen. Kurstädte sind wohltuende Bezugspunkte und bieten die schönsten Regenerationsmöglichkeiten bundesweit an. Um das Potenzial mit all den zur Verfügung stehenden Ressourcen voll auszuschöpfen, fließen das Wissen und die Philosophie der Kulturen dieser Welt mit ein. Green Care ist ein ganzheitliches sowie nachhaltiges Konzept. Darin stehen Aktivitäten und Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur im Vordergrund. Diese Grüne Pflege erwirkt ein physisches, psychisches, pädagogisches und soziales Aufblühen. Menschen jeglichen Alters fühlen sich in dieser ökologischen Nische aufgehoben, von Berufstätigen bis hin zu Senioren sowie Pflegebedürftigen und sie ist die zukunftsträchtige Alternative zum Altenheim. „Shinrin Yoku“ ist in Deutschland das japanische Modell des Eintauchens in die Waldatmosphäre, um die positiven Einflüsse des Waldes auf den menschlichen Organismus einwirken zu lassen und um die körperliche und geistige Gesundheit zu stärken.

Neuer Zuschuss fürs Pflegeheim

Was der Leistungszuschlag für Bewohner konkret bedeutet