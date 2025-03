Anzeige: Seniorenmesse im Kleinen Wiesental

„Rollatoren kann ich mir anschauen, wenn es so weit ist“ war eine Reaktion eines rüstigen Rentners auf die Ankündigung der ersten Seniorenmesse vor zwei Jahren. Doch auch die zweite Seniorenmesse am Sonntag, 30. März, 11 bis 17 Uhr in der Halle in Tegernau, soll weit mehr sein als das: „Wir möchten mit diesem Seniorentag einen Marktplatz schaffen, mit Angeboten rund um das gute Leben und lebendiges Älterwerden im Kleinen Wiesental“, teilt Melanie Mühlhäuser vom Seniorenbüro der Gemeinde Kleines Wiesental mit. Die Veranstaltung ist interessant für Seniorinnen und Senioren, für Angehörige, für Ältere und Junggebliebene.

Messe mit Marktcharakter

Die Messe hat Marktcharakter und bietet Gelegenheit zum Flanieren und Schauen sowie zum Gespräch und Austausch mit Bekannten aus dem Tal bei Grillwurst oder Kaffee und Kuchen. Die Jugendfeuerwehr sorgt für Speis und Trank.