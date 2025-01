Anzeige: Sicherheitstechnik rund ums Haus

Alarmanlagen ergänzen mechanischen Basisschutz

Mechanische Sicherungstechnik an Fenstern und Türen erschwert Tätern zwar den Einstieg in ein Haus, kann aber keinen Einbruch oder Einbruchsversuch melden. „Eine Alarmanlage setzt dagegen eine Meldung an eine rund um die Uhr besetzte Notruf- und Serviceleitstelle ab“, erläutert Becker-Christian.