Anzeige: Skibasar im Autohaus Schultheiß

Alles für die Piste

Angenommen und verkauft wird alles, was Wintersportler auf der Piste benötigen – von Handschuhen und Helmen über Stöcke, Stiefel und Schuhen bis zu Bekleidung sowie natürlich Ski und Boards – kurz gesagt, Bretter, die in diesem Fall die weiße Winterwelt bedeuten. Das alles gilt natürlich auch für Kindergrößen, die in den Vorjahren stets eine große Rolle spielten.

Skier, Skischuhe und Helme sind in Maulburg stets der Renner. Organisiert wird der Skibasar von Sven Schroeder, dem Sportwart des Skiclubs, und einem Team von Helfern. Schroeder wirbt für die Veranstaltung, die erfahrungsgemäß ein Publikum aus der ganzen Region anzieht.