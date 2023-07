Anzeige Sommerfest des Musikvereins Edelweiß

So zog in früheren Jahren das bekannte Bergwaldfest des Musikvereins Marzell auf der Lipple-Passhöhe viele Gäste aus einem weiteren Umfeld an. Das Gleiche galt auch für das Gartenfest des Musikvereins Malsburg beim Gasthaus Kranz. Das Sommerfest kann des nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine zum neuen Musikverein Edelweiß Malsburg-Marzell als Nachfolgeveranstaltung angesehen werden.

Bergwaldfest und Gartenfest als Vorläufer

Mehrere Jahre lang feierten die Edelweiß-Musiker ihr Sommerfest als Drei-Tages-Veranstaltung in eigens aufgebauten großen Festzelt. Nachdem aber das bisherige Format im Zelt beim Haus der Blasmusik in den vergangenen Jahren nicht mehr die erhoffte Resonanz gefunden hatte, luden die Musiker erstmals 2016 alternativ zu einem eintägigen Fest in der Stockberghalle Marzell ein.