Anzeige Sommerfest des Musikvereins Egringen

So gab es auch 2023 keine Probleme, die über 120 Schichtarbeitsplätze beim Sommerfest mit motivierten und bekanntermaßen auch in stressigen, weil großen Andrang bringenden Phasen, stets heiter-freundlichen Helferinnen und Helfern zu besetzen. Das spräche für die gute Stimmung und den Zusammenhalt im Musikverein im Besonderen und in Egringen im Allgemeinen, sagt Frey. Und er fügt an, dass nicht nur Mitglieder, aktive wie passive, am Wochenende und bei den Vor- und Nacharbeiten anpacken. Auch Musikverein-ungebundene Egringer und Egringerinnen helfen mit. Letzteres freue die Aktivenmusikerinnen und -musiker besonders, so Köster.

Auch Egringer helfen mit

„Nur so können wir als Aktivkapelle bei unserem eigenen Fest am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auch aufspielen“, sagt die Musikerin und Vorstandsfrau. Und vergisst auch nicht, jene Egringerinnen in ihren Dank vorab einzubeziehen, die Kuchen und Torten backen, für den Verkauf beim Sommerfest spenden und somit für den zudem wichtigen wirtschaftlichen Erfolg der Veranstaltung sorgen.

„Mit dem Erlös des Sommerfests bestreiten wir den Großteil unserer Ausgaben, vor allem den für die Nachwuchsausbildung und das Aktivorchester“, so Christina Köster abschließend.