Anzeige Sommerfest des Musikvereins Egringen

Am Sonntag, 9. Juli, ist um 10 Uhr im Festzelt ein Gottesdienst, umrahmt vom gemischten Chor Egringen und dem Jugendorchester des gastgebenden Musikvereins. Ab 11.45 Uhr spielt der Musikverein Efringen-Kirchen das diesjährige Frühschoppenkonzert. Ab 13.30 Uhr konzertieren der Musikverein Wyhlen und der aus dem Eggenertal.

Dann treten der Gastgeber, der Musikverein Egringen selbst, und die Egringer Trachten- und Volkstanzgruppe auf. Und ab 19 Uhr wird der Entertainer Geri, der Klostertaler den Besuchern einheizen. Der Eintritt zu den Konzerten ist wie der an allen Sommerfest-Tagen kostenlos.

Reichhaltige Speisekarte

Am Montag, 10. Juli, ist ab 11.30 Uhr Handwerker- und Bürohockeressen, und ab 16 Uhr Kinderbelustigung. Um 20 Uhr spielen die Läufelbergmusikanten zum Ausklang auf. Bewirtet wird am dritten und letzten Festtag schon ab 19 Uhr im Festzelt, in der Steak-Bude, an Bier- und Weinbrunnen und in der Kaffeestube im Vereinsheim.

Umfangreich ist das Speisen- und Getränke-Angebot beim Sommerfest in Egringen. Es gibt an allen drei Tagen Schinkenweggli, Currywurst mit Buurebrot, Grillwurst mit Buurebrot, Hamburger, Burger mit Käsepatti, Schweinesteak mit Kräuterbutter und Pommes Frites, Schweinesteak mit Kräuterbutter und Buurebrot, Wurstsalat mit Käse und Buurebrot, Salatteller mit Melone, gekochtem Ei und Buurebrot, Pommes Frites und Salat als Portionen. Nur am Sonntagmittag ab 11.30 Uhr gibt es Kalbsbraten mit Jägersoße, Spätzle und Salat.

Zum Handwerker- und Bürohocker-Essen am Montagtagmittag ab 11.30 Uhr gibt es Zigeunergulasch mit Teigwaren oder Buurebrot.

Die Kaffeestube im Vereinsheim lockt mit vielen selbst gebackenen Kuchen und Torten sowie Eisspezialitäten. Und selbstverständlich werden die ganze Palette der üblichen Festgetränke an allen drei Tagen den Gästen offeriert. Getränke gibt es auch am Bier- und Weinbrunnen sowie in der Sommerfest-Bar. .