Anzeige: Sommerfest des St. Josefshauses

Das traditionelle Sommerfest des St.Josefshauses in Herten findet in diesem Jahr am 29. und 30. Juni auf dem Campus des St. Josefshauses statt. Unter dem Motto „Machen Sie heute Inklusion zu Ihrer Leidenschaft“ lädt das St. Josefshaus zu einer Vielzahl an Attraktionen ein, die zahlreiche Spiele für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene umfassen. Außerdem sollen ein Torwandschießen, eine Hüpfburg, ein Karussell, Spiel- und Bastelangebote, ein Spieleflohmarkt, ein Bioverkaufsstand der Gärtnerei sowie eine Rollerbahn auf den Zuspruch der Besucher des Sommerfestes stoßen.

Offene Begegnungen

Mit den Worten „Freuen Sie sich auf offene Begegnungen mit Menschen, den Besuch von Angehörigen und Freunden, den Austausch mit Anderen und die Lebensfreude und Energie, die an diesem Fest weitergegeben wird“, lädt das St. Josefshaus die Besucher des Sommerfestes für Samstag, 29. Juni, von 14 bis 19 Uhr und Sonntag, 30. Juni, von 11.30 bis 19 Uhr auf das Festgelände ein.