Anzeige Sommerfest im St. Josefshaus in Herten

Am kommenden Wochenende steigt wieder das beliebte Sommerfest im St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten. „Wir freuen uns auf viele bereichernde Begegnungen und ein fröhliches Miteinander“, heißt es in der Einladung. Gefeiert wird am Samstag, 24. Juni, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 11.30 Uhr bis in die Abendstunden.

Die Vorfreude ist der Vorbote des Sommerfests. In festlicher Stimmung das Leben genießen, darauf freuen sich Bewohner, Mitarbeiter und die Bevölkerung. Menschen mit und ohne Behinderung können wieder miteinander feiern und das bunte Programm nach Herzenslust mitgestalten.