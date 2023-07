Anzeige Sommernachtsfest im GartenCenter Hügel

Bewirtung durch Vereine

Hungrig muss niemand nach Hause gehen: Dafür sorgt die Bewirtung durch die Wittlinger „Chürbse-Clique“, die Eimeldinger „Zahnlugge-Wiible“ und die Rümminger „Mattetal-Grabbe“. Sie bieten Gegrilltes, Salate, Pommes Frites, Rahmfladen und Schupfnudeln. Dazu werden Kaffee und Kuchen gereicht. Es gibt auch eine eine Bar und einen Bierbrunnen. Ganztägig geöffnet ist der Verkauf. Dort zeigen die Mitarbeiter viel Schönes und Nützliches rund um Garten, stilvolles Draußen-Sein im Grünen, auf der Terrasse, aber auch alles zum Thema Pool und Schwimmbad.

Eindrücke von der konkreten täglichen Arbeit in einem Garten-und Landschaftsbaubetrieb vermitteln die Landschaftsgärtner-Azubis mit einer „Azubi-Baustelle“, die Baumpfleger mit Vorführungen und die Poolbauer mit einem Infostand.

Zahlreiche Auszeichnungen

Bestätigt bekam das 60-köpfige Team des seit 31 Jahren bestehenden Fachbetriebs für Garten- und Landschaftsbau in Rümmingen sein hohes Niveau in der jüngeren Vergangenheit mehrfach. Dabei gab es mehrere bedeutende Auszeichnungen und Preise: Zuerst gewann im Herbst 2021 Mitarbeiter Simon Riese die deutsche Azubi-Meisterschaft und dann das Unternehmen selbst den so genannten Taspo-Award 2021 in der Kategorie „unternehmergeführte Gartencenter“.

Die Jury würdigte den Betrieb für Schau- und Mustergärten, hohe ökologische Standards und Ausstellungspools mit modernen Pavillons und Natursteinmäuerchen sowie weitere besonders gelungene Beispiele. Im Vorjahr gewann das Unternehmen die Wertung „schönster Schaugarten“ auf der Landesgartenschau in Neuenburg. Besonderen Wert legt das Unternehmen laut eigenen Angaben auf seine Verwurzelung in der Region und auf die eigene Ausbildung. Aktuell sind sechs der 60 Mitarbeiter Auszubildende. Viele der Auszubildenden finden nach dem Abschluss eine Beschäftigung bei „Hügel – mehr Garten“. In der eigenen Baumschule können Kunden die größeren Pflanzen und Bäume direkt auf dem Feld aussuchen. Wichtig ist den Geschäftsführern auch, dass die Kunden sich wohlfühlen. So gibt es ein eigenes, kleines Café sowie zahlreiche übers Jahr verteilte Veranstaltungen wie Schnittkurse, Dekorationskurse, Sommernachtsfest und den Weihnachtsmarkt. Die Geschäftsführer betonen, dass die Beratung ganz wichtig sei und dass alle Mitarbeiter ausgebildete Fachkräfte sind: „Wir verkaufen nur Produkte, von denen wir selbst überzeugt sind und die wir gern mit gutem Gewissen weiter empfehlen.“