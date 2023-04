Anzeige Spargelspezialitäten aus der Region

Gute Bodenbedingungen

Mit einer jährlichen Erntemenge von fast vier Millionen Kilogramm Spargel verfügen die badischen Erzeugerorganisationen über einen Marktanteil von rund fünfzig Prozent aller deutschen Erzeugerorganisationen.

In Südbaden – vor allem im Einzugsgebiet des Marktes Vogtsburg – hat der Spargelanbau in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Im Rheingraben zwischen Schwarzwald und Vogesen findet die Kultur ebenfalls günstige Bodenbedingungen.

Spargelliebhaber können durch ihren Einkauf die heimischen Höfe unterstützen. Familienbetriebe bleiben auf diese Weise erhalten. Und der Konsument wirkt indirekt einer Industrialisierung der Landwirtschaft entgegen.

Der Beginn der Spargelernte hängt wesentlich vom Wetter und der Bodentemperatur ab. Allgemein beginnt die Ernte hierzulande in der zweiten Aprilhälfte. Ein später Erntebeginn kann nicht durch Verlängerung der Stechzeit ausgeglichen werden, da den Pflanzen noch ausreichend Zeit zur Speicherung von Assimilaten (Photosynthese) zur Verfügung stehen muss.

Spargelstangen gelten bis heute als die Aristokraten unter den Gemüsen. Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass im 17. Jahrhundert angesehene Kaufleute zu einer Spargelmesse nach Leipzig fuhren. Der „Alte Fritz“ und auch der Dichterfürst Goethe waren dem Vernehmen nach als Feinschmecker ganz besondere Liebhaber des Spargels.

Der hohe Gesundheitswert des edlen Gemüses ist unbestritten. Menschen, die auf ihre Blutfettwerte achten müssen, sind ebenso gut beim Spargel aufgehoben wie Leute mit einem empfindlichen Magen oder Diabetiker. Schließlich enthält der Spargel nur drei Prozent Kohlenhydrate. Ein Pfund hat nur 65 Kilokalorien.

Kraftvolle Pflanzen

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) rechnet damit, dass in den warmen Regionen Deutschlands größere Mengen an Spargel, die unter Minifolientunneln gewachsen sind, erhältlich sein werden. „Nach dem guten Vegetationsjahr 2022 mit dem trockenen Herbst und der Kälte im Winter sind die Spargelpflanzen sehr wüchsig und kraftvoll. Bereits Ende Februar sind sie angetrieben, aber durch die dunkle Kältephase im März im Wachstum ausgebremst worden“, sagt Experte Ludger Aldenhoff in einer Mitteilung des VSSE.

Der Vorstandsvorsitzende Simon Schumacher geht davon aus, dass regionale Genussprodukte den Käufern trotz Inflation weiterhin wichtig sein werden. Etwas zu dicke, dünne oder krumme Stangen seien zudem günstiger in der Direktvermarktung auf den Höfen zu haben, so dass für jeden Anlass und Geldbeutel der richtige Spargel angeboten werden könne.