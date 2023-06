Anzeige Sparkassen-Triathlon in Schopfheim

Im Anschluss an die Nachwuchswettbewerbe steht ab 14.30 Uhr die Landesliga-Männer-Mannschafts-Entscheidung im Blickpunkt. Bei dieser gibt es eine Neuerung, nämlich eine andere Reihenfolge der Disziplinen. Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge wie bei Triathlon-Wettbewerben üblich, nämlich zuerst mit dem Laufen, dann kommt das Radfahren und zum Schluss das Schwimmen. Vorteil dieser Reihenfolge ist, dass alle Sportler gleichzeitig starten können und am Ende dann auch der gewinnt, der erster ins Ziel kommt. Das ist auch für die Zuschauer interessanter, erklärt Klemm. Bei den übrigen Wettkämpfen an diesem Tag bleibt die gewohnte Reihenfolge Schwimmen, Radfahren, Laufen.

Nach den Landesliga-Triathleten bildet der Sparkassen-Volkstriathlon ab 15.45 Uhr im bisherigen Format den Abschluss des Schopfheimer Triathlon-Tages 2023.

Staffel-Meisterschaft

Es gibt wieder die Staffel-Stadtmeisterschaften und eine Wertung für Familien-Staffeln. Im Staffel-Wettbewerb treten jeweils Dreier-Teams an, wobei jedes Teammitglied nur eine Disziplin absolviert.

Nachmeldungen für den Schopfheimer Sparkassen-Triathlon-Tag sind bis heute, Freitag, 20 Uhr, per E-Mail möglich an: organisation.triathlon@turnerschaft-langenau.de. Anmeldungen am Wettkampftag sind nicht möglich. Alle Informationen unter www.tsch-langenau.de.