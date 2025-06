Anzeige: Städtlifest in Schopfheim

Erste Runde „aufs Haus“

Die erste Runde nach dem Fassanstich am Samstagnachmittag geht traditionell aufs Haus, und dürfte folglich doppelt so gut schmecken. Angestoßen wird dann auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte – wenngleich von Höhen und auch Tiefen begleitet. Nachdem die Bereitschaft zur Beteiligung bei den Schopfheimer Vereinen schon in den Jahren zuvor abgenommen hatte, drohte der Traditionsveranstaltung 2018 das endgültige Aus: Steigende Auflagen, steigende Kosten und nicht zuletzt mangelndes Entgegenkommens seitens der Stadt waren Kritikpunkte, die vielen früheren Teilnehmern die Lust am Mittun genommen hatten. Mit viel ehrenamtlichem Engagement und zeitlichem Aufwand konnte der Untergang der namhaften Festivität dann allerdings abgewendet werden.

Zehn Vereine beteiligt

Immerhin zehn Vereine spannen nun für die Jubiläumsausgabe zusammen. An den vorigen „runden Geburtstagen“ waren noch je etwa zwanzig Vereine beteiligt. Im Jubiläumsjahr bekleidet Andreas Gsell das Amt an der Spitze der IG Städtlifest, gestärkt durch ungezählte Helfer, die emsig mit anpacken. In den letzten Tagen sei es wieder rundgegangen, und statt auf Veränderungen setze man auf gewohnte Abläufe, so Gsell. Seine Mannschaft sei stolz darauf, eine reibungslose Veranstaltung anzubieten. „Wir hoffen das Beste“.