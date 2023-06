Anzeige Städtlitag in Kandern

Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ist die Kanderner Innenstadt, also Blumenplatz, Fischermühle, Marktplatz und Hauptstraße von der „Krone“ bis zum „Ochsen“, vollumfänglich Fußgängerzone, also autofrei, so dass nach Herzenslust flaniert, ausprobiert und genossen werden kann. Nicht nur die Geschäfte und Gaststätten entlang der Festmeile warten mit Sonderaktionen auf, auch Autohäuser, Handwerker und Betriebe, die nicht im Stadtkern, sondern drumherum und auch in den Stadtteilen ansässig sind, nutzen die Möglichkeit, sich sowie ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot zu präsentieren. Die offizielle Eröffnung durch Schirmherrin und Bürgermeisterin Simone Penner erfolgt um 11 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr. „Unsere Gäste erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Unterhaltung, das einen interessanten und abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie garantiert“, sagt Claudia Röder, Leiterin der Kanderner Tourist-Info und Schriftführerin im Werbering.

Viel Programm geboten

Das Programm beginnt um 11.30 Uhr mit der Klarinettengruppe der Musikschule Markgräflerland auf dem Blumenplatz. Um 14 Uhr schließt sich der Schulchor der Grundschule Tannenkirch an, ab 14.30 Uhr gibt es dort Hip-Hop mit der Tanzschule Kandern. Im Kommunalen Kino wird ab 15 Uhr ein Kinderfilm vorgeführt, von 15 bis 17 Uhr können Interessierte das Tanzcafé in der Tanzschule Kandern besuchen, das Heimat- und Keramikmuseum hat von 11 bis 16 Uhr geöffnet und den ganzen Aktionstag über ist die Gruppe „Musik to go“ aus Nebenau als Städtlitag-Marching-Band unterwegs.

Für Kinder gibt es ein Schmink- und Bastelangebot und die Stadtbibliothek veranstaltet einen Bücherflohmarkt. Wie immer bei Großanlässen in Kandern verkehrt das Chanderli von Haltingen aus und wieder zurück.