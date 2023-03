Anzeige Stellenangebote in der Kinderbetreuung

Ein Vorteil: Beide Ausbildungswege können sowohl in Voll- als auch in Teilzeit absolviert werden. Und: Mit Hoch-

schulreife oder Fachhochschulreife verkürzt sich die Ausbildung um ein Jahr. Nicht zuletzt haben Quereinsteiger verschiedene Zugangsoptionen. So können eine Berufsausbildung im sozialpädagogischen Bereich, mehrjährige Berufserfahrung mit Kindern oder Erfahrungen als Tagesmutter als Vorqualifikation anerkannt werden.

Von der sozialpädagogischen Assistenz zum Studium

Für Erzieherinnen und Erzieher gibt es zahlreiche Spezialisierungen und Fortbildungsmöglichkeiten, um sich beispielsweise auf die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder auf die Arbeit in bestimmten

Einrichtungen zu spezialisieren. Während die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher auf Selbstständigkeit und Gruppenleitung abzielt, vermittelt die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin/zum Sozialpädagogischen Assistenten vor allem Mitwirkungskompetenzen.

Hier kommt hinzu: Mit einem guten Abschluss erhalten Absolventen zugleich den mittleren Bildungsabschluss - sofern noch nicht erworben - und können somit die klassische Erzieherausbildung aufsatteln. Ist der Abschluss als Erzieherin oder Erzieher geschafft, besteht überdies die Möglichkeit zum Studium.

Gespür für kindliche Bedürfnisse

Vielfältig und fordernd: Wer einen Hauptschulabschluss in der Tasche und ein gutes Gespür für kindliche Bedürfnisse hat, kann die zweijährige Ausbildung zum Kinderpfleger oder zur Kinderpflegerin starten. Kinderpfleger können nicht nur in Kitas, sondern auch in Kinderkrankenhäusern, in Familien oder Heimen arbeiten. Auch hier gilt: Wer die Ausbildung mit einem Schnitt von 3,0 oder besser abschließt, erwirbt gleichzeitig den mittleren Bildungsabschluss und kann weitere Berufswege einschlagen, etwa in der Altenpflege, Sozialpädagogik, Heilpädagogik oder als Erzieher/in. (zet)