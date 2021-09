Kreis Lörrach Straußen und Weinschenken laden ein

Urgemütliches Ambiente, Markgräfler Wein und typisch badische Gerichte sind die Kennzeichen der „Straußis“ im Dreiland. Auf der Speisekarte stehen Schnitzel mit Brägele, Speck­eier mit Bauernbrot, hausgemachter Pfannkuchen, Schüfeli mit Salat, Kürbisgerichte, Wildschwein oder auch Schwarzwaldforellen.

Eine echte Straußwirtschaft hat maximal 40 Sitzplätze. Sie muss einem landwirtschaftlichen Betrieb angegliedert sein, eigenen Wein ausschenken und darf einfach zubereitete Speisen (aus überwiegend eigener Herstellung) servieren. Eine „Straußi“ darf höchstens 16 Wochen lang pro Jahr geöffnet sein. Dies wird meist auf zwei Perioden im Frühjahr und Herbst verteilt.

Weshalb als Symbol für die Zeit des Ausschanks ausgerechnet ein Besen vor die Tür gehängt wird, ist bis heute unklar. Sicher ist allerdings, dass daraus im schwäbischen Sprachraum der Begriff „Besenwirtschaft“ entstand, während sich hierzulande – in Anlehnung an den bekannten Reisigbesen – die Bezeichnung „Straußwirtschaft“ eingebürgert hat.

Wie viele Straußwirtschaften es in Deutschland gibt, kann man nur schätzen. Der Grund liegt in ihrer individuellen Machart und im deutschen Gaststättenrecht, das den Straußwirtschaften große Freiheiten einräumt. Danach muss ein solcher Ausschank gerade einmal zwei Wochen vorher den Behörden „angezeigt“ werden, dann darf er in der Regel für die Dauer von höchstens vier Monaten geöffnet sein – entweder zusammenhängend oder in zwei Zeitabschnitten im Jahr.

Die Tradition der Straußwirtschaft ist mehr als 1200 Jahre alt und geht wohl auf Karl den Großen zurück. Der soll, so sagt es die Legende, in einem Erlass aus dem Jahr 812 den Winzern den Betrieb von „Kranzwirtschaften“ erlaubt haben – also von Gastwirtschaften, die durch einen ausgehängten Kranz aus Reben oder Efeu kenntlich gemacht wurden.

So ist eine Straußwirtschaft bis heute ein Ausschank von selbsterzeugtem Wein durch einen Winzer in dessen eigenen Räumlichkeiten. Hängt der Strauß am Tor, so ist zumeist geöffnet. Bis heute folgen Winzer in allen Anbaugebieten Deutschlands dieser lieben Tradition.