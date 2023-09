Anzeige Straußen und Weinschenken laden ein

Das Recht, eigenen Wein auszuschenken, wird schon in alten Schriften aus der Zeit Karls des Großen erwähnt. Seit alters her wird die Ausschankzeit an den jeweiligen Anwesen durch einen geschmückten Strauß, einen Besen oder einen Kranz angezeigt. Oft schließen sich auch Winzerschänken und Weincafés der schönen Tradition an. Das sind kleine Weinstuben, die ebenfalls von Winzern wie eine Straußwirtschaft geführt werden, jedoch nicht an befristete Öffnungszeiten gebunden sind.

Kenner sind sich jedenfalls einig: Wohl keine Bewirtschaftungsform ist so urig, bodenständig und zugleich zeitgemäß-modern, wie die Ausschankstuben der Winzer. „Chumm, me göhn no uf e Stündli in d’Straußi!“ Die freundliche Aufforderung unter Kollegen, Freunden und Nachbarn dürfte in unserer Landschaft wohl jedem bekannt sein. Und der Genießer? Wenn’s ihm irgend möglich ist, antwortet er ganz bestimmt mit einem klaren: „Do bin i debi.“