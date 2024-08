Anzeige: Strübli-Fest und Oldtimertreffen

Diese werden mit ihren lustigen, frechen und auch besinnlichen Texten auf Alemannisch einen besonderen Mundartmusikabend gestalten. „Der Eintritt ist frei, es wird eine Hutsammlung geben“, sagt Vorsitzender Reinhard Greßlin und verweist auf die Einlage der 20 Wollbacher Sänger: Sie werden nämlich im Laufe des Abends unter der musikalischen Leitung von Matthias Krüger das Lied „Dreiländereck“ der „Knastbrüder“ präsentieren, welches der Dirigent für den vierstimmigen Männerchor umgeschrieben hat.

„Das ist unser Wollbacher Nationalschlager“, sagt Greßlin mit dem Hinweis, dass in einer Strophe das Wort „Rettichfest“ im Original in „Strübli-Fest“ umgetauft wurde, um so den Bezug zum besonderen Wollbacher Fest herzustellen. Nach dem Auftritt der „Knastbrüder“ ist geselliges Beisammensein.

Der Sonntag steht ab 11 Uhr ganz im Zeichen der historischen Traktoren, Motorräder und Mopeds sowie einer Oldtimer-Rallye durchs Dorf. Und nicht zu vergessen ist natürlich die Zubereitung der Strübli, die dem Fest den Namen gegeben haben. Der Teig für diese Spezialität wird aus Mehl, Milch, Eiern, Salz und Butter frisch hergestellt. Dieser wird sodann durch einen Spezialtrichter spiralförmig in eine Pfanne mit heißem Öl eingerührt, goldbraun gebacken und mit Zucker überstreut.