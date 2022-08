Kandern Strübli und Oldtimer

Los geht das Strüblifescht 2022 um 11 Uhr in und an der Wollbacher Schule und der Kandertalhalle. Zu diesem Zeitpunkt erwartet der Veranstalter Gesangverein Wollbach die Oldtimer-Traktoren und Zweiräder. Die 60 angemeldeten historischen Zwei- und Motorräder bieten ab 11.45 Uhr eine Schaufahrt durch das Dorf. Ab 14 Uhr dann wird die gemeldete Hundertschaft an historischen Traktoren eine größere Tour absolvieren. Gelenkt wird sie vom Schulhof und an einer dortigen Kommentatoren-Bühne vorbei nach Egerten und wieder zurück. Die Traktoren und ihre Lenker werden vom Sänger und Oldie-Experten Markus Sütterlin vorgestellt, die Zweiräder von Reinhard Greßlin.

Der Wollbacher Gesangverein als Veranstalter bietet nicht nur das Gebäck, das dem Fest den Namen gibt, also die in heißem Öl ausgebackenen „Strübli“, sondern auch Kuchen und Torten in der Kaffeestube in der Schulaula. Das restliche kulinarische Angebot, Curry- und Grillwürste mit Brot oder Pommes Frites, bereiten die Feuerwehrleute zu. Dazu gibt es die ganze Palette der üblichen Festgetränke, auch an einem Bierbrunnen.