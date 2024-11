Anzeige: Studieninformationstag an der DHBW

Mehr als 100 Studienrichtungen

Der groß angelegte Tag bietet die Möglichkeit, sich über das duale Studium, über die Ausbildungspartner der DHBW und über die einzelnen Studiengänge zu informieren. Die Hochschule bietet 34 Bachelor-Studiengänge mit 108 Studienrichtungen in den Studienbereichen Gesundheit, Sozialwesen, Technik und Wirtschaft an. Eine beeindruckende Bandbreite also, die im Mittelpunkt des Anlasses steht. Die Besucher werden in verschiedenen Gebäuden erwartet. Wegweiser sind online abrufbar (https://dhbw-loerrach.de/sit) oder vor Ort einzusehen.

Die Hochschule bietet zahlreiche duale Studiengänge an. Foto: DHBW

Die Programmübersicht verweist auf die Vorstellung eines Dualen Studiums (9 bis 9.30 Uhr, 10 bis 10.30 Uhr). Eine „Session mit Studis“ ist von 11 bis 11.30 Uhr anberaumt. Ein Infoparcours widmet sich dem Studienbereich „Wirtschaft“ und ist für 8.30 bis 12 Uhr terminiert. Außerdem gibt es einen Infoparcours für den Studienbereich „Technik“, der ebenfalls von 8.30 bis 12 Uhr läuft. Alle dualen Partner bilden eine Art Marktplatz, der mit den rund 60 Infoständen der Unternehmen und späteren Arbeitgeber besetzt ist.