Anzeige: Takko Fashion im neuen Hornung-Bau

Das neue Geschäftshaus an der Ecke B 3/Gewerbestraße auf dem Hornung-Areal in Haltingen wird am Donnerstag eröffnet. Als Ankermieter ist Takko Fashion, einer der größten Textildiscounter Europas mit 1900 Filialen in 17 Ländern, eingezogen. Das Textilunternehmen belegt im Erdgeschoss die knapp 600 Quadratmeter große Fläche. Das Obergeschoss des zweistöckigen Geschäftshauses, das nach den Plänen von Architekt Eberhard Marks entstanden ist, steht noch leer. Hier befindet sich Inhaber Dennis Hornung (30), der 5,5 Millionen Euro in das Projekt investiert hat, noch in der Vermarktung. Am liebsten wäre es dem Haltinger Geschäftsmann, wenn er die Fläche zusammenhängend an eine Arztpraxis, eine Anwaltskanzlei oder ähnliches vermieten könnte.