Anzeige: Takko Fashion im neuen Hornung-Bau

Über 50-jährige Erfahrung und Fachkompetenz

„Mit dem Umzug haben wir unseren Service weiter optimiert und sind noch näher am Puls der Kunden“, sagt der 30-jährige Haltinger und fügt hinzu: „Die neue Adresse mit einer modernen Werkstatt baut auf der bewährten Familientradition auf und richtet gleichzeitig den Blick in die Zukunft.“ Fahrzeuge aller Art werden in der Werkstatt, die Harald Hornung 1972 gegründet hat und die somit auf eine über 50-jährige Erfahrung und Fachkompetenz bauen kann, repariert. Dabei legt das Autohaus Hornung großen Wert auf einen zuverlässigen Service und auf eine starke individuelle Kundenbetreuung.

Mit dem Bau des Geschäftshauses, in dem der große Textildiscounter Takko Fashion am heutigen Donnerstag eine Filiale mit 580 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnet, hat sich Dennis Hornung ein weiteres Standbein geschaffen. Und es wird nicht das einzige bleiben. Denn der kreative Unternehmer will jetzt noch stärker in das Geschäft Einzelhandelsimmobilien einsteigen, passende Objekte suchen und diese vermarkten. Denn durch die Vermietung seines neuen Geschäftshauses in eigener Regie hat sich Dennis Hornung in relativ kurzer Zeit ein großes Netzwerk aufgebaut. Und dieses will er für seine weiteren Aktivitäten nutzen.