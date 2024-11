Anzeige: Tauzieh-Vereine blicken zurück

Bei den offenen Turnieren in der 600-Kilogramm-Klasse zählten Böllens Tauzieher stets zu den drei Bestplatzierten und auch den einen oder anderen Turniersieg feierte sie. In der Landesliga der 680-Kilogramm- Klasse war Böllen nach fünf Turnieren Gesamttabellenführer und erlangte Gold. Bei der Deutschen Meisterschaft in der 600-Kilogramm-Klasse hat Böllen in der Vorrunde alles gewonnen und holte sich in einem spannenden Finale den Titel.

Silber im Heimturnier

Beim Heimturnier der Böllener erzogen sich Böllens starke Männer bei der Deutschen Meisterschaft in der 700-Kilogramm-Klasse Silber. Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in der 450-Kilogramm-Klasse reichte es nicht, um unter die ersten drei zu kommen. Bei einem Internationalen Turnier in Eibergen in der Schweiz nahmen insgesamt 15 Böllener Tauzieher in unterschiedlichen Gewichtsklassen teil. Die U 23 belegte den dritten Platz. Das Leichtgewicht 600 Kilogramm flog in der Vorrunde raus. In der 640-Kilogramm-Klasse stand Böllen nach der Vorrunde auf dem zweiten Platz, flog dann aber im kleinen Finale raus. Damit blieb der fünfte Platz – bei 43 Mannschaften.

Im Viertelfinale

Bei der Tauziehweltmeisterschaft in Mannheim waren Marcel Bläsi und Nico Meier im U 23-Team der Vereine dabei und landeten auf Platz fünf. In der 640-Kilogramm-Klasse schaffte es Böllen bis ins Viertelfinale.