Anzeige TuS Kleines Wiesental feiert Jubiläum

Stetige Entwicklung

Ein Blick in die Chronik macht deutlich, dass schon Ende der 60er Jahre in Tegernau Bemühungen zur Gründung eines Sportvereins im Gang waren. Bis zur Gründung dauerte es bis Januar 1973. Damals trafen sich 69 Kleinwiesentäler im Tegernauer „Ochsen“ und gründeten am 20. Januar den TuS Kleines Wiesental. 30 Fußballer und 41 Frauen der Damenriege pflegten zu Beginn ihre sportliche Leidenschaft auf einer zum Kickplatz-Provisorium umfunktionierten Wiese in Tegernau und in einem Raum in Langensee. Voran ging es dann mit beiden Gruppen und auch den schon nach gut einem Jahr drei Jugendfußball-Mannschaften sowie mit der Fertigstellung der Mehrzweckhalle und des Fußballplatzes daneben 1974.