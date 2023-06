Anzeige Umzug der Firma Pflegedienst Rhein

„Rhein Pflegedienst – In guten Händchen“: Mit diesem Motto agiert der Pflegedienst Rhein von Inhaber, Krankenpfleger und Pflegedienstleiter Matthias Rhein seit nunmehr 16 Jahren erfolgreich im Dreiländereck. Bisher ansässig in Binzen, ist das Unternehmen nun seit April in großzügigen Räumen im Haltinger Gewerbegebiet Dreispitz in einem Gewerbe- und Geschäftshaus-Neubau in der Hertzallee 2/2 anzutreffen.