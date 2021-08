Anzeige Unsere Hochzeit

lps/Jm. Trauringmodelle sind unterschiedlich und daher sehr facettenreich, weshalb für jeden Geschmack der passende Ehering zu finden ist. Besonders beliebt sind Ringe in Weißgold, Gelbgold und Roségold. Sie können entweder glänzend oder matt sein und beispielsweise mit kleinen Brillanten als Hingucker besetzt sein. Besonders modern sind auch matte Ringmodelle in verschiedenen Farbtönen. Das Brautpaar kann zwischen Ringen mit einem oder mehreren Steinen wählen. Das Herrenmodell ist hierbei eher schlicht gehalten, wohingegen das der Dame häufig mit Brillanten besetzt ist. Klassisch sind Ringe mit einem zentral angeordneten Stein. Das kann ein Brillant, Diamant oder Rubin sein. Ein schlichter Trauring ohne Steine, ob in Weiß-, Gelb- oder Roségold, ist zeitlos und wirkt dezent im Alltag. Kombinationen aus verschiedenen Goldnuancen wie zum Beispiel aus Weiß- und Roségold bieten Abwechslung zu den einfarbigen Eheringmodellen. Das Brautpaar muss sich neben der passenden Ringfarbe auch für die gewünschte Form entscheiden. So können die Ringe filigran und schmal oder rustikal und breit sein. Hierbei richtet es sich natürlich nach dem persönlichen Geschmack der zukünftigen Ringträger. Beliebt sind auch Ringe mit eingravierten Ornamenten in verschiedenen Formen. Der Grund, weshalb der Ehering in vielen Ländern an der linken Hand getragen wird, geht auf das alte Rom zurück. Damals glaubte man, die Vene der linken Hand führe direkt zum Herzen. Ein weiterer Mythos um den Trauring dreht sich um die Zeremonie. Fällt der Ring dem Bräutigam während der Trauung auf den Boden, so wäre eine streitvolle Ehe vorhergesagt.