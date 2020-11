Anzeige Utzenfeld im Porträt

Utzenfeld ist mit rund 740 Hektar Gemarkungsfläche recht groß. Die Lage in der Talaue der Wiese und am Fuße des Naturschutzgebietes „Utzenfluh“ bedingt die recht großen Höhenunterschiede des staatlich anerkannten Erholungsortes mit seinen aktuell 620 Einwohnern. Auf 560 Metern befindet sich die Ortsmitte, gut doppelt so hoch, auf 1124 Metern, befindet sich die Hochalm „Knöpflesbrunnen“. So ist Utzenfeld ideal für einen naturnahen und erholsamen Ferienaufenthalt. Ein Schmuckstück ist die der heiligen Apollonia geweihte Kapelle. Ebenso prägen mehrere schöne Steinbrunnen das Ortsbild.

Erstmals urkundlich erwähnt wird „Uczenvelt“ 1294. Dementsprechend feierte man im voriges Jahr das 725ste Ortsjubiläum. Mönche des Klosters Sankt Blasien waren erste „Grundherren“. Ab 1368 waren die Habsburger Herren der Talvogtei Schönau und somit auch Utzenfelds. Im 13. Jahrhundert kam der Silberbergbau nach Utzenfeld. Durch die günstige Lage am Wasser von Wiedenbach und Wiese erlangte der Ort durch die Verarbeitung von Erz an Bedeutung. Mit dem 30-jährigen Krieg kam der Erzbergbau zum Erliegen. Im 19. und 20. Jahrhundert gewann die Förderung von Flussspat an Bedeutung. Utzenfeld war Bahn-Verladestation und seit 1942 Zentrum der Mineral-Aufbereitung im Flotationswerk Finstergrund. 1974 wurden die letzten Flussspatgruben und das Aufbereitungswerk, heute die Wohnanlage „Finstergrund“, geschlossen. An die Bergbautradition erinnert das „Besucherbergwerk Finstergrund“.