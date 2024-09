Anzeige: Verkaufsoffener Sonntag in Müllheim

Parallel dazu organisiert der Gewerbeverein gemeinsam mit dem Deutschen Automobil-Veteranen Club (DAVC) und mit dem Markgräfler Automobil Club eine große Oldtimer-Ausstellung in der Werderstraße. Darüber hinaus wird es einen großen Flohmarkt auf den Plätzen der Stadt sowie in weiteren Bereichen, insbesondere in der Wilhelmstraße, Am Lindle und in der Hauptstraße, geben. Das Müllheimer Handwerk wie auch das Baugewerbe präsentieren sich auf dem Kinovorplatz in der Werderstraße.