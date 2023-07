Anzeige „Villa Musica“ feiert 20-jähriges Bestehen

Am Samstag ist ab 17 Uhr „Bier Happy Hour“ bis 18.30 Uhr und es gibt Barbetrieb und eine Schnapsbar bis in die Abendstunden.

Gottesdienst am Sonntag

Am Sonntag, 9. Juli, geht es ab 10 Uhr weiter mit dem Gottesdienst. Danach folgt der Frühschoppen mit dem Musikverein Gaiss-Waldkirch.

Auch von Privaten mietbar

„Seit 20 Jahren ist das Probelokal nicht nur ein wichtiger Ort für die Aktiven, um zu proben und sich auf Konzerte vorzubereiten, sondern durch anderweitige Belegung und Vermietung auch eine Einnahmequelle“, sagt Brenzinger. Der Verein benötige diese Einnahmen auch, um die nach wie vor vorhandenen Verbindlichkeiten aus dem Bau der Villa Musica abzubauen, hält er fest.

Verein steht bestens da

Mit dem Fest am Wochenende will sich der Verein aber auch selbst vorstellen. Nach Aussage seines Vorsitzenden stehen die Fahrnauer Musiker nämlich bestens da. So zählt der Verein 40 Aktive mit Dirigentin Celine Pellmont an der Spitze. Dazu kommen 20 Nachwuchsmusiker in Ausbildung im gemeinsam mit Schopfheim gebildeten Jugendorchester mit Dirigent Ingo Ganter. Wichtig ist die „Villa Musica“ nicht nur für die Proben der Fahrnauer Musiker. Sie stellt vielmehr auch einen wichtigen Teil der örtlichen Veranstaltungsinfrastruktur dar. So gibt es die Möglichkeit, das Haus auch für private und betriebliche sowie für Vereinsfeiern zu mieten. Genutzt wird die „Villa“ mit ihren zwei kleineren Räumen und dem großen Probe- und Veranstaltungsraum sowie Küchen und Sanitärräumen ebenso für Tanz- und Pilates-Kurse sowie von einer Kinder- und Jugendmusikschule.

„Wir freuen uns auf diesen geselligen Geburtstagsanlass im Reigen unserer vielen Veranstaltungen das Jahr über“, sagt Benjamin Brenzinger. Dabei verweist er auf Frühjahrskonzert und Tanznacht, diverse Frühschoppenkonzerte und Auftritte auch auswärts, das Galakonzert im Herbst und das Mitwirken am alle zwei Jahre stattfindenden Dorfherbst in Fahrnau.