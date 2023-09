Anzeige Vom Nutzen des Recycling

Aus den gesammelten Kunststoffverpackungen entstehen hauptsächlich neue Produkte, zum Beispiel Pflanzentöpfe, Rohre, Kanister und Kübel. Alte Getränkedosen, Altmetalle und Eisenschrott sind wertvolle Sekundärrohstoffe in der Stahl- und Aluminiumindustrie. Abfälle aus der Biotonne werden in Kompostanlagen zu hochwertigem Kompost verwertet.

Import nimmt zu

Da der Bedarf an wertvollen Rohstoffen in den Industrienationen ständig steigt, nimmt der Import vor allem aus Entwicklungsländern ständig zu. Bei der Gewinnung solcher Rohstoffe entstehen gefährliche Abfälle. Auch wenn wir diese Rohstoffe also nicht selbst herstellen oder gewinnen, verbrauchen wir sie doch alle gemeinsam. Wir sind also alle für den umweltschonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde verantwortlich!

Zum Altpapier gehören Zeitungen, Prospekte, Schriftverkehr, Telefaxpapier und Pappschachteln aus der Küche. Nicht dazu gehören Kartonagen (Wellpappe), Papiertaschentücher, Windeln, Hygieneartikel, Zellstofftücher, verschmutztes Papier, Pergamentpapier, Fotopapier, buntes Bastelpapier, Kohlepapier, mit Wachsmalstiften bemaltes Papier und Tapeten.

Was ins Altglas gehört

Vielfach stellt sich auch die Frage: Was gehört in den Glascontainer? Die Antwort darauf lautet: Leere Flaschen und Konservengläser von Lebensmitteln, Cremes, Shampoos und Deos (ohne Verschlüsse). Dagegen haben unter anderem Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Steingut, Fenster- und Flachglas sowie feuerfestes Glas in Glascontainern nichts verloren.

Nur aus sauber getrenntem Weiß-, Braun- und Grünglas kann hochwertiges neues Glas produziert werden. Das sortenreine Glas wird bei Temperaturen um 1550 Grad eingeschmolzen und zu neuen Glaskörpern ausgeblasen.