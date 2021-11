Und in der Tat: Helle Räumlichkeiten, ein neuer Service-Desk der Post, Umschläge, Versandkartons sowie ein kleines Sortiment an Bürobedarf neben der Kopierecke sind so gestaltet, dass sie die neue Postfiliale in der Kirchstraße zu einem attraktiven Standort für die Nutzung der Post-Dienstleistungen machen.

Interessant ist die Kombination mit dem Handwerk von Inhaber Armend Morina: Betritt man die Räume in der Kirchstraße 9, dann finden sich beiderseits des Ganges hin zur Postfilial-Theke die Ausstellungsbereiche der Morina-Group, etwa Boden- und Wandbeläge, Lösungsvorschläge für Badsanierung, Heizung und Sanitär sowie Trockenbau in all seinen Varianten.