Anzeige Wachtfest des Musikvereins Tegernau

Sonntag

Am Sonntagvormittag geht es um 11 Uhr weiter mit dem Frühschoppenkonzert, gestaltet vom Musikverein Tannenkirch. Ab 13.45 Uhr schließt sich das Blasmusikkonzert der Gastvereine Sallneck, Wies und „Edelweiß“ Malsburg-Marzell an. Um 18 Uhr beginnt die „Oldie- und Schlager-Nacht“ mit „Wälderwahn“. Im Rahmen dieser Oldie-Nacht erfolgt auch der Rehbocktanz.

Montag

Am Montag, 14. August, wird der Festbetrieb um 12 Uhr mit dem Mittagessen fortgesetzt, um 14 Uhr geht es weiter mit dem „Handwerker-, Senioren- und Bürohock“ sowie dem Kinderprogramm. Ab 16 Uhr unterhalten die Bläserjugend Tegernau und der gastgebende Musikverein selbst. Auch wird die Tombola verlost. Den blasmusikalischen Abschluss bestreitet ab 20 Uhr der Musikverein Wieslet und danach lädt „Wälderwahn“ noch einmal zum Tanz. Am Samstag- und Montagabend erhebt der Musikverein Tegernau Eintritt. Am Sonntag, dem Familientag wird bewusst kein Eintritt erhoben, wie Musikvereins- und Festchef Rainer Bauer betont.

An allen drei Tagen bietet die Küche im 900-Personen-Festzelt Steaks, Curry-und Grillwürste, Wurstsalat und Pommes Frites, eine Bar, einen Bierbrunnen und eine Weinlaube sowie die Kaffeestube mit selbstgebackenen Kuchen und Torten. An einer Cocktailbar gibt es viele, auch alkoholfreie Cocktails und ansonsten das ganze Repertoire an Getränken.

Auf einen Blick

Wachtfest des Musikvereins Tegernau



Ort:

auf der „Wacht“ oberhalb von Tegernau (ausgeschildert)

Zeiten

: Samstag, 12. August, ab 19 Uhr, Sonntag, 13. August ab 11 Uhr, und Montag, 14. August ab 12 Uhr.