Anzeige: Waiefescht in Inzlingen

Der eigentliche Festbetrieb beginnt am Samstag indes bereits um 12 Uhr, bevor ab 15 Uhr der Kindernachmittag mit zahlreichen Attraktionen für die kleinen Besucher stattfindet. Am Festsonntag, dem Tag der Blasmusik, startet das musikalische Programm um 11.30 Uhr mit dem Auftritt der Trachtenkapelle Buch, bevor sich ab 13.15 Uhr der Musikverein Binzgen/Rotzel mit schwungvollen Blasmusikklängen dem Publikum präsentiert. Die Musikvereine aus Birndorf, Wieden und Degerfelden werden dann bis etwa 18.30 Uhr das Programm gestalten. Der traditionelle Handwerker-Hock zählt am Montag, 16. September, ab 11.30 Uhr zu den weiteren Höhepunkten des Waiefeschts. Musikalisch beenden die Dinkelberger Musikanten ab 17 Uhr und das „Duo Schwarz“ das Waiefescht.