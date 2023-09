Anzeige Waiefescht in Inzlingen

Im Mittelpunkt des Waiefescht-Montags steht der traditionelle Handwerkerhock, der ab 12 Uhr im Festzelt auf der Schlosswiese stattfindet. Ab 17 Uhr unterhalten dann die „Fidelen Dorfmusikanten“ die Besucher, bevor am Abend das „Duo Schwarz“ Live- und Tanzmusik vom Feinsten präsentiert.

Während der drei Festtage kredenzt der Musikverein Inzlingen seinen Gästen neben den köstlichen Waien zu moderaten Preisen auch eine Vielzahl anderer Leckereien, sodass die heimische Küche getrost kalt bleiben kann.

Vorverkaufsstellen für die stimmungsvolle Party mit „Lost Eden“ am Samstag, 16. September, gibt es in „Ursels Lädeli“ in Lörrach-Stetten, bei „Blumen am Schlössle“ in Brombach, in allen drei Filialen der Bäckerei Kunzelmann in Inzlingen, Wyhlen und Grenzach, in der Wasserschloss-Apotheke Inzlingen sowie bei jedem Musiker des Musikvereins Inzlingen. Die Karten für „Lost Eden“ kosten 19 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf 15 Euro. Gäste unter 16 Jahren haben wie gewohnt freien Eintritt. mv