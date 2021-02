Anzeige Waschen und Reinigen

Ob für synthetische Materialien, echte Daunen- oder Federn, das umweltgeprüfte Schonverfahren eignet sich für Bettwaren jeder Art und sorgt für milbenfreien Schlaf. Denn bis zu 10.000 der Spinnentierchen, die nur unter dem Mikroskop sichtbar sind, leben in ungewaschenen Betten. Das feuchtwarme Milieu ist der ideale Nährboden für ihre Ausbreitung. Ein erwachsener Mensch schwitzt pro Nacht etwa 0,5 Liter Körperflüssigkeit und verliert Hautschuppen, von denen sich die Quälgeister ernähren. Vor allem Kleinkinder, kranke und ältere Menschen reagieren mit einer so genannten Hausstauballergie auf Milbenkot, vom lästigen Niesen bis zum Hautausschlag. Neben anderen, hartnäckigen Schmutzsubstanzen wird dieser in der Nassreinigung gründlich entfernt. Waschmittel und Pflegeprodukte wirken in den geräumigen Trommeln der leistungsstarken Profi-Maschinen bis in die tiefste Faser; Decken und Kissen werden vollständig durchgewaschen, Schmutz und Waschmittelrückstände restlos wieder ausgespült. Irritationen durch Waschmittelüberschüsse sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Trocknungstemperatur lässt sich exakt auf das Material abstimmen. Am Ende sind Lieblingsbetten nicht nur wieder luftig leicht, wärmend und atmungsaktiv, sondern auch milbenfrei.