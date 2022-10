Anzeige Weideviehmarkt in Wies

Es sei seinem Team ein Herzensanliegen, die von Heiner Brunner etablierte Veranstaltung in dessen Sinn und in dessen Stil weiterzuführen, sagt Brunners Nachfolger Michael Grether. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind sich sicher, dass der Weideviehmarkt bei seiner 31. Auflage am Samstag, 8. Oktober, ein Spiegelbild der Landwirtschaft im Kleinen Wiesental darstellt, dass Leistungsfähigkeit und auch die Bedeutung für die Offenhaltung der Landschaft gut präsentiert werden können. Gleichzeitig ist der Weideviehmarkt eine Veranstaltung für die ganze Familie, betont Michael Grether.

„Die Wetterprognosen sind günstig, wir haben die Vorbereitungen abgeschlossen und werden ein sehr umfangreiches Rahmenprogramm bieten“, so Grether weiter. Die traditionsreiche Veranstaltung, die als Beitrag zur Darstellung und Förderung der Landwirtschaft und ihrer landschaftspflegenden Funktion gesehen wird, beginnt am Samstag um 9 Uhr mit der Anlieferung der Rinder und dem Anbinden auf dem Platz beim so genannten „Ring“.