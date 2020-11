Anzeige Weihnachtseinkauf in Schopfheim

„Wir mussten bekanntermaßen in diesem Jahr alle unsere Veranstaltungen absagen, auch das Lichterfest am Freitag vor dem ersten Advent“, so Janine Bühler. Die Weihnachtsverlosung, die als Dankeschön für die Kundentreue das Jahr über gedacht ist, hat der Gewerbeverein wie in den Vorjahren aber auch dieses Jahr aufgelegt.

In den 36 mitwirkenden Geschäften zeigen ein Los-Symbol und ein Plakat an, dass das betreffende Gewerbevereins-Mitglied an der Verlosung mitmacht. Beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhalten die Kunden ein Los, das sie nach dem Ausfüllen abgeben. Vielleicht kommt dann ja Post vom Gewerbeverein. Die Dachorganisation von Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie der Stadt wird die Gewinner der 24 Einkaufsgutscheine nach Aktionsende ermitteln und per Post benachrichtigen. Die ansonsten übliche Ziehung der Gewinner findet coronabedingt 2020 nicht statt.